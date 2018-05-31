Салехард, 31 мая, 2018, 21:00 — ИА Регнум. Врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов собирается закрепить лидерство региона в российской Арктике. Об этом он заявил сегодня, 31 мая, во время церемонии его представления депутатам, членам правительства, главам муниципалитетов, руководителям федеральных подразделений в округе, а также представителям общественности и СМИ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Представил его полпред Игорь Холманских. Дмитрий Артюхов в своём выступлении отметил, что его цель — идти теми же высокими темпами, которые задал прежний губернатор Дмитрий Кобылкин, также попытаться приумножить достигнутое. Он также обратил внимание на то, что в ЯНАО создана очень крепкая команда.

«Останавливаться нам нельзя. Необходимо завершить проекты, старт которым уже был дан. Среди них — Северный широтный ход, который ждёт вся страна. Приоритеты Ямала неизменны — реализация президентских указов, решение задач, обозначенных главой государства в своем послании. Мы должны закрепить за собой лидерство в российской Арктике», — сказал врио губернатора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая Дмитрий Кобылкин был назначен на пост главы Минприроды России. Ямал он возглавлял восемь лет.

А 29 мая президент страны Владимир Путин подписал указ об исполняющем обязанности губернатора автономного округа. Им стал Дмитрий Артюхов.

Холманских в своём выступлении отметил, что Ямал — это стратегический для страны регион. Также он пообещал всячески помогать Артюхову. Возможно, именно он и возглавит регион на постоянной основе. Кто будет главой региона, станет известно 9 сентября.