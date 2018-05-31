Вашингтон, 31 мая, 2018, 20:58 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп сообщил, что «будет рад» когда-нибудь отменить санкции против КНДР и помириться «со всем Корейским полуостровом», 31 мая передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

«Я буду очень рад, когда придет день, и мы сможем отменить санкции, и у нас установятся очень хорошие отношения со всем Корейским полуостровом», — заявил Трамп журналистам.

Напомним, Северная Корея находится под санкциями ООН и США за разработку и испытания ядерного оружия с 2006 года. 12 июня в Сингапуре должны состояться переговоры Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Читайте также: Делегат КНДР прибыл в США для переговоров