Тбилиси, 31 мая, 2018, 20:43 — ИА Регнум. Бывший министр внутренних дел Казахстана Бауржан Мухамеджанов назначен чрезвычайным и полномочным послом республики в Грузии. Об этом 31 мая сообщает «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на посольство Казахстана в Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия. Шахматные фигуры

Мухамеджанов с 2013 году занимал должность посла Казахстана в Латвии и Литве. Пост министра внутренних дел новый посол занимал с 2005 по 2009 год, после чего стал депутатом сената, а затем акимом (главой) Мангистауской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая МИД Казахстана и Грузии подписали программу сотрудничества на 2018−2019 годы. Глава внешнеполитического ведомства Казахстана Кайрат Абдрахманов подчеркнул, что Астана сохраняет курс на сотрудничество с Тбилиси.