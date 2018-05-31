Вашингтон, 31 мая, 2018, 20:42 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что для соглашения с Северной Кореей «одной встречи» будет недостаточно, 31 мая передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

«Есть большой шанс, что это не произойдет на одной встрече, двух встречах или трех встречах. Но в какой-то момент это произойдет. Это может быть сделано действительно красиво и разумно, или это может быть сделано неразумно. Это будет трудный путь», — сообщил Трамп журналистам.

Напомним, Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын планируют провести переговоры в Сингапуре 12 июня. Переговоры уже срывались после взаимных агрессивных заявлений с обеих сторон, однако к концу мая стороны вернулись к подготовке встречи.

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