Тбилиси, 31 мая, 2018, 20:18 — ИА Регнум. Отставка главного прокурора Грузии Ираклия Шотадзе накал страстей у здания прокуратуры не уменьшила. Акция, которая с утра 31 мая проходила здесь по призыву отца убитого на улице Хорава подростка Давида Саралидзе, Зазы Саралидзе, под руководством оппозиционных политиков шествием переместилась к зданию парламента Грузии.

RonnyK Флаг Грузии

Задолго до этого на проспекте Руставели стали собираться мобилизованные организаторами акции многочисленные сторонники, а также рядовые граждане, которые пришли поддержать убитого горем отца и выразить ему солидарность.

Несмотря на отставку главного прокурора, участники акции заявили, что отступать они не намерены и будут бороться за разрушение всей системы и проведение досрочных парламентских выборов. Эти настроения особенно подогревали и продолжают разжигать среди митингующих представители оппозиции — бывшие и нынешние члены «Единого национального движения». В своих обильных комментариях телекомпании «Рустави-2», в течение многих часов ведущей с акции прямой репортаж, они неоднократно подчеркивали коррумпированность нынешнего правительства и необходимость срочной смены власти.

Между тем с обращением в эфире «Рустави-2» уже выступил экс-президент Михаил Саакашвили, который заявил, что останавливаться на отставке Шотадзе нельзя и необходимо идти до конца, к объединению всей оппозиции, победе на парламентских выборах, а затем потребовать досрочных парламентских выборов и на них одержать победу над Бидзиной Иванишвили.

На акции у здания парламента пока в основном выступают представители неправительственного сектора и общественности, призывая оппозиционных политиков не вмешиваться в ход событий. Они перечислили ряд фамилий сотрудников прокуратуры, судей и членов Верховного совета юстиции и потребовали их отставки. Организаторы акции дали правительству срок до 22:00 по тбилисскому времени (21:00 мск) и заявили, что если к этому времени все названные представители судебной и правоохранительной системы не покинут свои посты, митингующие перейдут к более решительным действиям.