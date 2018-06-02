Киев, 2 июня, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Россию уже обвинили в убийстве Бабченко, на Европейской площади Днепропетровска ему установили импровизированную мемориальную доску, как вдруг случилось неожиданное. Какие события волновали в последнее время украинскую прессу, пишет в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская пресса

«Теперь днепряне могут почтить память Бабченко массово в центре города. К доске памяти уже возлагают первые цветы. Возле нее cобираются активисты, чтобы обсудить происшедшее и отдать дань опальному журналисту. Днепропетровск скорбит…» — сообщает местная газета «Днепр Вечерний».

Чуть позже винницкое издание «Реал» привело слова Бабченко «Я пока еще живой. Не дождутся» и пояснило, как следует понимать произошедшее в свете российской угрозы. Издание пугает читателя «бесчинствами российских спецслужб», ссылаясь на дела Скрипаля и Лесина и указывая на большие возможности Москвы на Украине. «Реал» сообщает также, что организатор убийства Бабченко задержан, и это не кто иной, как нанятый Россией бывший участник «АТО». Журналист сам видел показанное следствием фото из своего паспорта, которое можно было добыть только в паспортном столе РФ и только спецслужбистскими методами. А значит, выводит Бабченко, они и причастны.

«Русским можно противостоять, главное — иметь желание, а не плясать под их дудку, как некоторые на Западе…» — пишет издание.

Очень хотелось бы услышать как имена «некоторых», так и обсуждение способов «добыть» чье-то паспортное фото иначе, кроме как изощренным шпионажем.

О других новостях, которые обсуждает украинская пресса, читайте в обзоре: «Украинское равнодушие — смертельное оружие против Московии»

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