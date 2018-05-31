Тбилиси, 31 мая, 2018, 20:13 — ИА Регнум. В Грузии закон о запрете курения в общественных местах не соблюдают 8% объектов, сообщает 31 мая «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на данные неправительственной организации «Альянс контроля табака».

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Глава НПО Георгий Бахтуридзе сказал, что организация проверила 500 объектов, в том числе рестораны, кафе, административные здания, театры и другие общественные места.

Бахтуридзе отметил, что если в организациях, нарушивших закон, будут повторно выявлены факты курения, то сотрудники НПО будут вынуждены вызвать уполномоченные органы.

Напомним, в Грузии запрет на курение в общественных местах ввели 1 мая. В стране разрешено курить дома, в казино, на улице, на открытых террасах баров и ресторанов, в тюрьмах и психиатрических клиниках.