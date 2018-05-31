Каир, 31 мая, 2018, 20:14 — ИА Регнум. Центробанк Египта сообщил, что внешний долг страны к декабрю 2017 года вырос на 4,9% по сравнению с предыдущим периодом и составил $82,9 млрд, 31 мая передает агентство Associated Press.

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Согласно заявлению Центробанка, отношение внешнего долга к ВВП страны составляет 36,1% и «все еще находится в безопасных пределах в соответствии с международными стандартами».

Экономика Египта находится в затяжном кризисе после «Арабской весны» 2011 года, которая привела к свержению многолетнего лидера страны Хосни Мубарака, политическому хаосу, приходу к власти исламистов и «контрперевороту» военных во главе с действующим президентом Абдель-Фаттахом Ас-Сиси.

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