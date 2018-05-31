Курган, 31 мая, 2018, 20:09 — ИА Регнум. Одним из стимулов для развития Зауралья является возможное вхождение региона в глобальный проект «Евразия», который предусматривает строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали от Пекина до Москвы и в перспективе до Берлина. Об этом депутатам городской думы заявил глава муниципалитета Сергей Руденко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Middle urals Памятник — паровоз, на котором работал Герой Соцтруда Иван Блинов, город Курган

Руденко полагает, что магистраль может пройти через Курган. Но этот стимул не единственный. Ещё одним он назвал создание агломерации.

«Будущее за агломерацией, именно она позволит сконцентрировать ресурсы, развивать необходимые коммуникации и предоставлять населению качественные услуги», — сказал мэр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пока основным проектом строительства коридора «Евразии» является тот, по которому высокоскоростная железнодорожная магистраль после Челябинска идёт в Казахстан. В то же время есть и ещё проект, по которому дорога пройдёт через Курган в Сибирь и затем повернёт в Китай.

Напомним, участок между Челябинском и Екатеринбургом планируется начать строить одним из первых. Правительство России уже включило проект ВСМ между двумя мегаполисами Урала в транспортную стратегию Российской Федерации до 2030 года.

Построить отрезок протяжённостью 220 км планируется к 2024 году. Высокоскоростная магистраль позволит объединить Челябинск и Екатеринбург в единое социально-экономическое пространство. Дорога свяжет аэропорты Челябинска и Екатеринбурга, а преодолеть расстояние между ними можно будет за час с небольшим.