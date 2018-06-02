Киев, 2 июня, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что постоянное продление на Украине моратория на продажу земель сельхозназначения — это неправильно. ЕСПЧ приводит в пример государства Совета Европы, ни одно из которых не имело такого полного запрета, «включая аналогичные страны с переходной экономикой». На каком фоне принято это решение, пишет в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Artemka Одесский припортовый завод

По имеющимся данным, в суд обратились частные лица, которые получили землю в наследство, сдают ее в аренду и жалуются, что из-за моратория рента небольшая, да и землю легально не продать. Интересно, что это обсуждается на фоне дискуссии по поводу большой приватизации, перечень выставляемых на которую предприятий наконец-то назван. По словам и.о. главы Фонда госимущества Украины Виталия Трубарова, есть интересующиеся инвесторы из США, Индии, ЕС, Южной Кореи и Японии. Впрочем, даже если интерес и правда есть, сам по себе он ничего не гарантирует: яркий тому пример — Одесский припортовый завод, последняя попытка продать который закончилась отказом всех четырех претендентов от торгов за неделю до их начала.

Депутат Верховной рады Александр Кирш, недавно призывавший шантажировать МВФ дефолтом, считает, что большая приватизация может подтолкнуть общество к массовым протестам. Причем схема в его представлении следующая:

«[Если их интересы не будет учтены] крупные буржуи могут обидеться. Если один из них обиделся, то не страшно, но в руках у него целые политические партии, фракции, определенные вооруженные формирования, возможности вызывать людей на улицы. То есть здесь нужно быть готовым к ответному противостоянию», — заявил депутат в комментарии изданию «Голос.ua».

Свои сомнения по поводу объектов большой приватизации высказал также лидер движения «Гражданская сила» Загид Краснов:

«Я не понимаю, когда премьер-министр, комментируя список объектов, выставленных на приватизацию, говорит, что речь не идёт о стратегических объектах. Подождите, там 18 энергетических компаний. Скажите, что может быть более стратегическим, чем энергокомпании, которые являются монополистами? Я вообще убежден, что монополия в этой сфере должна быть у государства. Это касается и газа тоже. Те предприятия, которые могут диктовать тариф населению, не должны быть в руках частных компаний».

О других событиях в различных сферах украинского хозяйства читайте в статье: «Шантажируем МВФ дефолтом, не боимся этого!» — обзор экономики Украины

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