Великий Новгород, 31 мая, 2018, 19:56 — ИА Регнум. Для достижения прорыва в инновационной сфере России целесообразно вернуться к передовому опыту СССР в сфере организации науки, внедрения научных разработок и поддержки изобретательства. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такое мнение сегодня, 31 мая, прозвучало в Великом Новгороде на выездном заседании совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации РФ.

Наука. Советский плакат

«По характеру стоящих перед нашей страной вызовов объявленное президентом Российской Федерации Владимиром Путиным «время решительного рывка» сравнимо с задачами индустриализации 1930-х годов. Но что сейчас мы можем предложить новаторам?» — заявил начальник отдела Управления результатами интеллектуальной деятельности департамента перспективных исследований Научно-технического центра ПАО «ОАК» Виталий Лапченко.

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По его словам, сегодня работник вуза или научно-исследовательского института не может претендовать на долю дохода от промышленного использования его изобретения, если внедряет это изобретение не его работодатель.

«Что сотруднику вуза или НИИ даёт действующее законодательство? Прежде всего, зависимое положение от своего работодателя. С недавних пор государством не гарантирована минимальная ставка вознаграждения, а выплаты облагаются всеми видами налогов», — также отметил Лапченко.

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Его предложения вспомнить о гарантиях и привилегиях, которые предоставляло изобретателям Советское государство, поддержал и председатель совета, вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов.

«Мы уже один раз обожглись, когда пренебрегли опытом предыдущих поколений в разных областях, в том числе в сфере организации науки, внедрения научных разработок. Пора собирать камни и посмотреть на самый передовой советский опыт организации науки. Это не означает, что это — калька, которую мы должны перенести на сегодняшний день. Речь идёт именно о передовом опыте, который поднимал науку до мирового уровня», — отметил сенатор, комментируя итоги заседания журналистам.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выездном заседании совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации РФ также отмечалось, что в последние годы в России снизилась патентная активность, меньше стало создаваться малых инновационных предприятий, а в целом в сфере интеллектуальной собственности остро не хватает специалистов. При этом Россия осталась практически единственной страной, где нет Концепции развития интеллектуальной собственности.