Тбилиси, 31 мая, 2018, 19:54 — ИА Регнум. В связи с делом об убийстве двух школьников в Тбилиси в отставку ушел главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе, сообщили 31 мая в пресс-службе прокуратуры.

ИА REGNUM Грузия

Отставки Шотадзе потребовали участники акции протеста, прошедшей у центрального офиса ведомства в Тбилиси. Протесты были организованы сразу после оглашения приговора Тбилисского городского суда, который частично оправдал одного из подозреваемых.

В ходе протеста прозвучали призывы к отставке не только главного прокурора, но и всего правительства. Угрозы отставки кабинета министров прозвучали в парламенте Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря 2017 года на улице Хорава в Тбилиси произошла драка, в результате которой были ранены два подростка, Леван Дадунашвили и Давид Саралидзе. Один из них скончался на месте, второй умер в больнице после операции.