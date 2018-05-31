Бразилиа, 31 мая, 2018, 20:00 — ИА Регнум. Дальнобойщики Бразилии прекратили блокаду ключевых автомагистралей — по сообщению полиции, движение на дорогах страны полностью восстановлено, 31 мая передает агентство Reuters.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

Забастовка дальнобойщиков Бразилии, недовольных ростом цен на топливо, продолжалась 11 дней. Протест, который проходил в форме блокады ключевых автодорог, привел к закрытию аэропортов, тысяч школ и госучреждений, перебоям с доставкой продуктов питания в крупные города.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая вслед за дальнобойщиками акции протеста начали бразильские нефтяники — работники государственной Petroleo Brasileiro, недовольные реформами правительства, начали 72-часовую забастовку.

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