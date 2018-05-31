Дальнобойщики прекратили блокаду магистралей Бразилии
Бразилиа, 31 мая, 2018, 20:00 — ИА Регнум. Дальнобойщики Бразилии прекратили блокаду ключевых автомагистралей — по сообщению полиции, движение на дорогах страны полностью восстановлено, 31 мая передает агентство Reuters.
Забастовка дальнобойщиков Бразилии, недовольных ростом цен на топливо, продолжалась 11 дней. Протест, который проходил в форме блокады ключевых автодорог, привел к закрытию аэропортов, тысяч школ и госучреждений, перебоям с доставкой продуктов питания в крупные города.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая вслед за дальнобойщиками акции протеста начали бразильские нефтяники — работники государственной Petroleo Brasileiro, недовольные реформами правительства, начали 72-часовую забастовку.
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