Киев, 31 мая, 2018, 19:57 — ИА Регнум. Уволить консула Генерального консульства Украины в Гамбурге Василия Марущинца — такое решение приняли в министерстве иностранных дел Украины, сообщила 31 мая пресс-служба ведомства.

Ганс Гольбейн Младший. Послы (фрагмент). 1533

Дисциплинарная комиссия МИД Украины установила, что антисемитские и откровенно фашистские высказывания Марущинца в социальных сетях

«расцениваются как нарушение присяги государственного служащего, правил этического поведения государственных служащих и наносят ущерб авторитету государственной службы, а также несовместимы с дипломатической деятельностью и принципами государственной службы».

Комиссия приняла решение уволить дипломата. Указ о его увольнении с должности и дипломатической службы был подписан 30 мая 2018 года.

Результаты дисциплинарного расследования МИД будут переданы украинским правоохранителям для дальнейшей проверки.

Напомним, скандал вокруг украинского консула в Гамбурге начался после серии роликов украинского журналиста Анатолия Шария, который продемонстрировал фашистские и антисемитские записи Марущинца в социальных сетях, а также фото дипломата, сделанное в стенах МИД Украины. На фото Марущинец запечатлен с тортом в виде запрещенной в РФ книги А. Гитлера «Майн кампф».

Отметим, что в своих роликах Шарий показал многих других украинских дипломатов, которые либо поддерживали высказывания Марущинца, либо оставляли аналогичные записи в социальных сетях.