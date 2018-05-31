Ульяновск, 31 мая, 2018, 19:28 — ИА Регнум. В Ульяновске интрига вокруг вакантного поста главы города, похоже, разрешилась. В последний день подачи документов заявление оформил экс-глава Сергей Панчин, который досрочно и добровольно сложил полномочия 10 мая и которому губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил выдвинуть свою кандидатуру на данную должность. Для пущей убедительности на сайте гордумы опубликован релиз о том, что «жители города» поддержали кандидатуру Панчина в качестве мэра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ugd.ru Встреча Сергея Панчина с жителями

Ульяновская городская дума сообщает об окончании 31 мая приёма документов для участия в конкурсе на должность главы Ульяновска и информирует о семи заявившихся претендентах. Напомним, ранее документы подали руководитель проектного офиса по экологическому и молодежному развитию, волонтёрству и добровольчеству ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» Александр Брагин, лава администрации Заволжского района Наиль Юмакулов, директор ООО «Запад» Филипп Туровер, пенсионер, бывший сотрудник УМВД России по Ульяновской области Андрей Седов.

31 мая о своём желании участвовать в конкурсе заявили полномочный представитель губернатора по городу Ульяновску, депутат гордумы V созыва Сергей Панчин, председатель совета директоров ООО «Группа компаний «Герасимовъ» Сергей Герасимов и главный редактор ООО «Медиа-Центр» Матвей Володарский.

Примечательно, что также 31 мая на сайте гордумы опубликован релиз под заголовком «Жители города поддержали кандидатуру Сергея Панчина для участия в конкурсе на должность главы Ульяновска». В нём, в частности, сообщается о встрече депутата с жителями 15 округа. Уточняется, что «в мероприятии участвовали председатели советов многоквартирных домов, работники учреждений образования, представители общественных организаций». Сколько именно человек пришли на встречу с депутатом Панчиным, не уточняется, но судя по опубликованным фотографиям, вероятно, около трёх десятков.

«Мы не знали раньше, что депутаты могут быть такими близкими к народу. Долгое время мы даже не знали в лицо своего лидера, тем более не общались лично. Сергея Сергеевича мы знаем только с положительной стороны, постоянно общаемся с ним. Он всегда идет нам навстречу, помогает в решении сложных и острых проблем. Работая вместе с ним бок о бок, мы меняем в лучшую сторону наш микрорайон, да и город в целом», — цитируют в релизе неоднозначные слова председателя совета одного из домов Веры Мамакиной.

Также сообщается, что «жители выразили свое полное доверие депутату и попросили Сергея Панчина выдвинуть свою кандидатуру» для участия в конкурсе на должность главы города. Сколько именно человек «попросили», не уточняется — однако судя по фотографиям, вероятно, не более трёх десятков.

Заседание конкурсной комиссии состоится 5 июня. Сам конкурс пройдёт 9 июня. Претендентам предстоит выступить со своими проектами основных направлений социального и экономического развития Ульяновска и представить схему организации управления администрацией города. Глава города будет избран по итогам голосования депутатами гордумы из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Панчин сложил полномочия главы Ульяновска 10 мая. Данное решение связано с тем тем, что в столице отменяют двухглавую систему муниципального самоуправления. Новая модель подразумевает объединение должности главы города и главы администрации. После отставки Панчин встретился с губернатором Сергеем Морозовым, который предложил ему занять на общественных началах пост полпреда главы региона и принять участие в конкурсе на замещение должности мэра.