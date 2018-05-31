Бейрут, 31 мая, 2018, 19:52 — ИА Регнум. Бейрут и Дамаск дали старт программе возвращения беженцев в безопасные районы Сирии, 31 мая передает агентство Reuters.

jeyeonwon Сирийские беженцы

«У нас есть договоренность с сирийским правительством о тысячах сирийцев, которые хотят вернуться в Сирию… Пребывание сирийцев в Ливане продолжится недолго. Власти интенсивно работают над этим», — сообщил журналистам глава Главного управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим.

В настоящий момент в Ливане находится более миллиона сирийских беженцев — четверть от числа всех граждан Сирии, бежавших от войны в ближневосточной стране с 2011 года.

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