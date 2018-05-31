Ташкент, 31 мая, 2018, 19:28 — ИА Регнум. Компания «Узавтосаноат» («Узавтопром») выкупает акции автомобильных заводов General Motors на территории Узбекистана, сообщает 31 мая «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на председателя правления узбекистанской компании Умиджана Салимова.

Yavno Штаб-квартира General Motors

По его словам, покупка акций Асакинского автомобильного завода и завода автомобильных двигателей GM Powertrain Uzbekistan ведется по поручению правительства Узбекистана.

Салимов отметил, что у американской компании осталось 10% акций Асакинского завода. Оставшиеся активы будут выкуплены до конца 2018 года, а само производство переименовано.

Напомним, в марте 2008 года «Узавтосаноат» и General Motors создали совместное автопредприятие GM Uzbekistan. Узбекистанской стороне принадлежало 75% акций, американской — 25%.