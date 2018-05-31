Узбекистан выкупает у General Motors автомобильные заводы
Ташкент, 31 мая, 2018, 19:28 — ИА Регнум. Компания «Узавтосаноат» («Узавтопром») выкупает акции автомобильных заводов General Motors на территории Узбекистана, сообщает 31 мая «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на председателя правления узбекистанской компании Умиджана Салимова.
По его словам, покупка акций Асакинского автомобильного завода и завода автомобильных двигателей GM Powertrain Uzbekistan ведется по поручению правительства Узбекистана.
Салимов отметил, что у американской компании осталось 10% акций Асакинского завода. Оставшиеся активы будут выкуплены до конца 2018 года, а само производство переименовано.
Напомним, в марте 2008 года «Узавтосаноат» и General Motors создали совместное автопредприятие GM Uzbekistan. Узбекистанской стороне принадлежало 75% акций, американской — 25%.