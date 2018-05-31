Ташкент, 31 мая, 2018, 19:16 — ИА Регнум. Территории в центральной и юго-западной частью Узбекистана с археологическими объектами исключены из числа запрещенных для посещения туристами, сообщили 31 мая в пресс-службе Государственного комитета по развитию туризма.

Василий Верещагин. Дервиши в праздничных нарядах. 1869-1870

Доступ открыт к ущелью Каласай, где обнаружены следы динозавров, к водопадам Каласай и Сувтушар, озеру Джанка, леднику Северцева и другим объектам. Закрытым до сих пор остается Гиссарский заповедник.

Напомним, в марте 2015 года правительство Узбекистана запретило посещение некоторых археологических объектов и природных территорий. Мера была направлена на сохранение объектов и ограждение их от воздействия человека.