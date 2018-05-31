Ташкент, 31 мая, 2018, 19:18 — ИА Регнум. В целях укрепления народного единства в Узбекистане предложили убрать из паспортов графу «национальность». Об этом говорится на портале коллективных обращений «Менинг фикрим» («Моя идея»).

Василий Верещагин. Главная улица в Самарканде с высоты цитадели ранним утром. 1869-70

Авторы предложения считают, что изъятие графы «национальность» положительно скажется на межнациональных отношениях в республике. Отмечается, что во многих странах данная графа понимается как принадлежность к гражданскому обществу страны, а не этносу.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, в рамках которого паспорт гражданина республики, свидетельство о рождении, и другие документы будут заменены на идентификационную ID-карту.