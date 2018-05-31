Нарьян-Мар, 31 мая, 2018, 23:35 — ИА Регнум. Транспортные компании готовятся к отпарвке энергоресурсов в поселения Ненецкого автономного округа. Ожидается, что первые суда с углем и дровами выйдут в направлении округа уже 3 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

Дрова на зиму. 1873

Погрузка угля сейчас производится в портах Архангельска и Печоры. Туда ранее было доставлено 19,8 и 6,9 тысяч тонн твердого топлива. Также в Архангельске производится погрузка дров для отправки в село Несь и деревню Чижа. Туда же будет направлена бочкотара с нефтепродуктами. Ее погрузка начнется завтра. При этом, как отметили в муниципальном предприятии Заполярного района, в первую очередь в рамках опережающего завоза энергоресурсы необходимо доставить по малым рекам пока это позволяет сделать высокий уровень воды.

«Сейчас ото льда открылась Сула и уже в это воскресенье первые партии дров и угля отправятся в село Коткино. Также ждем открытия навигации на реках Адзьва и Колва для отправки топлива в Харуту и Хорей-Вер. В целом же до 20 июня необходимо будет доставить энергоресурсы в Хорей-Вер, Харуту, Щелино, Тошвиску, Лабожское, Пылемец и Коткино», — пояснили представители предприятия.

Всего в рамках северного завоза в села округа морским и речным путем будет доставлено 11 тысяч кубических метров дров, 26 тысяч тонн каменного угля и 8,8 тысяч тонн дизельного топлива. Качество всех поставляемых энергоресурсов должно соответствовать требованиям ГОСТа.

Напомним, кампания по завозу топлива начинается сразу после прохождения ледохода. В первую очередь груз завозят по малым рекам. Морская навигация традиционно завершается позднее речной. Однако доставить стратегические грузы по морю стараются успеть до начала сезона штормов, который начинается в середине сентября.