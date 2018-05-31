Каир, 31 мая, 2018, 18:28 — ИА Регнум. Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах, получивший травму в финальном матче Лиги чемпионов, сможет приступить к полноценным тренировкам через 10 дней. Об этом сообщает «Чемпионат».

FootballCoin Мохаммед Салах

Форвард прибудет в расположение сборной Египта 8 июня во время сбора на базе в Каире. После этого вся египетская делегация отправится на чемпионат мира. Вылет команды в Россию запланирован на 10 июня.

Напомним, Салах получил травму в финале Лиги чемпионов, в котором встречались «Ливерпуль» и «Реал» (1:3). В противоборстве с Серхио Рамосом он получил повреждение связок плечевого сустава. Как сообщил министр спорта Египта, восстановление футболиста займёт две недели, и он сможет принять участие в матчах чемпионата мира.