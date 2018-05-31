Санкт-Петербург, 31 мая, 2018, 18:29 — ИА Регнум. Май 2018 года войдет в историю метеорологических наблюдений в Санкт-Петербурге как самый тёплый за последние более чем сто лет. Среднесуточная температура в этом месяце превысила 15 градусов тепла.

Дарья Драй ИА REGNUM Закат на Невском проспекте

«Май 2018 года в Санкт-Петербурге со средней температурой чуть выше +15 градусов займёт третье место в ряду самых тёплых за всю историю наблюдений за погодой. Уступит он лишь маю 1906 года (средняя температура +15,7) и рекордно тёплому маю 1897 года (+16,2)», — сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Помимо аномального тепла, уходящий месяц был и очень сухим для Петербурга. По данным главного синоптика города Александра Колесова, в мае выпало всего 36% от месячной нормы осадков.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в середине мая три дня подряд были установлены новые рекорды тепла. Так, 15 мая столбик термометра зафиксировал значение +28,2. Предыдущий рекорд принадлежал 1975 году, тогда воздух прогрелся до +27.

Начало лета в Петербурге будет ближе к сезонной норме с периодическими дождями и температурой около 20 градусов тепла в дневное время, прогнозируют синоптики.