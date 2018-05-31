* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 31 мая, 2018, 19:01 — ИА Регнум. Террористы из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводят секретные переговоры о прекращении военных действий с официальным правительством Афганистана. Об этом заявил командующий силами НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон, сообщает 31 мая телеканал BBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Талибы

По словам генерала, в переговорах принимают участие представители международных организаций и иностранных правительств. Николсон считает, что переговоры имеют положительный результат, так как сокращается количество нападений и число жертв.

Командующий силами НАТО выразил надежду на мирное урегулирование афганского конфликта. По его словам, большая часть дипломатической деятельности происходит скрытно.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта в Ташкенте состоялась международная конференция по Афганистану. Все участники форума призвали правительство исламской республики вступить в переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без каких-либо предварительных условий.

Отметим, несмотря на заявления американского генерала, в мае произошло обострение конфликта с террористам. В частности, 30 мая террористы совершили нападение на здание МВД Афганистана.

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