Мурманск, 31 мая, 2018, 23:33 — ИА Регнум. До берега Мурманской области доплыло послание в бутылке 7-летней давности, которое отправила жительница Норвегии. Об этом ИА REGNUM сообщили в Генконсульстве Норвегии в Мурманске.

Vk.com Юни Андерсен

Интересно, что обнаружил находку муж одной из сотрудниц консульства. Выяснилось, его отправила норвежская девочка Юни Андерсен в октябре 2011 года. В послании говорится, что ей 12 лет и что живет она на острове Ванной в Северной Норвегии, любит ездить верхом и играть в футбол, что у нее есть кошка и раньше была лошадь.

Однако на этом история не заканчивается. Сотрудники Генконсульства Норвегии в Мурманске нашли Юни, и она рассказала, как отправила письмо в бутылке, когда была подростком.

«Все началось с того, что мы в школе прочитали рассказ, в котором кто-то отправил письмо в бутылке. И я тоже захотела отправить такое письмо. Я положила письмо в пластиковую бутылку и отдала ее своему папе. Он рыбак, и он должен был выбросить бутылку далеко в море, чтобы ее не прибило сразу же к берегу. Сейчас, спустя 7 лет, очень здорово узнать, что мое письмо нашли в России. Я думала, что никогда не получу ответ!» — написала Юни.

Также представители норвежского консульства опубликовали фотографии самого письма и Юни, как актуальное в настоящее время, так и когда ей было 12 лет.