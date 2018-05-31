Воронеж, 31 мая, 2018, 18:01 — ИА Регнум. Гражданке Чехии, шесть лет прожившей в Воронежской области, придется покинуть страну. Решение о выдворении женщины вынес Россошанский районный суд, сообщили ИА REGNUM в суде. Выяснилось, что женщина все эти годы находилась на территории Российской Федерации незаконно.

Оноре Викторен Домье. Состязательный процес. 1845 г

Согласно материалам дела, женщина с 2012 года проживала в России без постановки на миграционный учёт и документов, подтверждающих право на пребывание в Российской Федерации. Сама гражданка Чехии на суде свою вину признала и раскаялась. Она рассказала, что замужем за гражданином России, уехать же к себе на родину она не могла, поскольку ухаживала за больной свекровью. В ближайшее время она намерена выехать из России.

Суд по итогам рассмотрения дела признал ее виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей штраф в две тысячи рублей, а также постановил выдворить ее за пределы РФ в форме самостоятельного контролируемого выезда.

Как напоминает ИА REGNUM, в мае гражданку России, супругу гражданина Польши польские власти без предупреждения — не дав даже собрать вещи — выдворили за пределы страны. Елена Цивильская была вынуждена вернуться в Воронеж. В Польше у нее, помимо мужа, осталась дочка, у которой опекунов в иностранном государстве нет.