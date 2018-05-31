Санкт-Петербург, 31 мая, 2018, 17:44 — ИА Регнум. «Российские железные дороги» (РЖД) потратили 20 млрд рублей на реконструкцию и оснащение специальной техникой железнодорожных вокзалов и промежуточных станций, задействованных во время чемпионата мира по футболу. Специальная техника понадобилась для обеспечения транспортной безопасности.

Дарья Драй ИА REGNUM Московский вокзал Санкт-Петербурга

Об этом на проходящем в Петербурге форуме «Безопасность на транспорте» сообщил 31 мая начальник службы безопасности «Дирекции железнодорожных вокзалов» РЖД Родион Ступников, передает ТАСС.

Всего во время ЧМ-2018 будет задействовано 42 объекта РЖД — 31 вокзал в 11-ти городах, принимающих матчи чемпионата, пять вокзалов в городах, через которые пройдут поезда с болельщиками, а также шесть резервных вокзалов.

«На 42 объектах транспортной инфраструктуры во время проведения чемпионата мира будет задействована 371 рентгеновская установка, 436 стационарных рамок-металлодетекторов, 156 объектов радиационного контроля, 70 обнаружителей паров взрывчатых веществ и 8,8 тыс. камер видеонаблюдения», — уточнил Ступников.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным РЖД, в дни ЧМ-2018 предстоит перевезти около 2,5 млн пассажиров, для этого планируется задействовать около 15 тыс. рейсовых поездов.

Комплекс работ по реконструкции завершен на вокзалах в Калининграде, Ростове-на-Дону, Саранске, Рузаевке, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Более трех тысяч сотрудников вокзалов прошли дополнительную подготовку по клиентоориентированности, международному протоколу и иностранному языку. Отдельное внимание в подготовке сотрудников было уделено вопросам обеспечения транспортной безопасности и подготовке по работе с досмотровым оборудованием.