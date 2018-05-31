Москва, 31 мая, 2018, 17:55 — ИА Регнум. Издревле люди хотели иметь возле себя кого-нибудь из братьев наших меньших. Кошки и собаки — наиболее распространенные одомашненные представители животного мира. Кто еще? Попугайчики, рыбки, хомячки… Несколько десятилетий назад казалось, что список исчерпывающий. А что же сейчас?

Олеся Лось Хозяева и питомцы с радостью заводят новые знакомства

Анна-Ванна, наш отряд

Хочет видеть поросят.

Мы их не обидим,

Поглядим и выйдем.

Когда-то пионеры весело декламировали стишок классика советской поэзии, но к действительности эти слова не имели почти никакого отношения. Вряд ли многие из тогдашних детей поехали бы на свинофермы, чтобы полюбоваться на валяющихся в грязи мясных хрюшек. Сейчас многое изменилось. В 1950-х годы специально для донорства органов человеку в Германии от вьетнамских вислобрюхих свиней и маленьких диких кабанчиков были выведены свинки небольших размеров. К концу XX века эти создания приобрели декоративный статус и стали домашними животными. Добродушный и дружелюбный характер сделал из маленьких пятачкастых созданий забавных спутников жизни, которые сопровождают своих хозяев повсюду: их можно увидеть в парках и скверах, на светских раутах и в кинотеатрах.

Олеся Лось Владельцы мини-пигов очень нежны к питомцам

Олеся Лось Звезда труппы «Мулен-Хрюш»

Олеся Лось Встреча владельцев мини-пигов

Животное для думающих людей

Известное высказывание, что «хорошего человека должно быть много» в отношении мини-хрюшек не срабатывает. Здесь ситуация обратная: хорошего мини-поросёнка много быть не должно, а весогабаритные характеристики предпочтительны минимальные. Ведь именно 35 сантиметров в холке и вес от 3 до 15 килограммов, а именно столько весит взрослый микропиг, с лёгкостью позволяют держать такое животное даже в небольшой квартире.

Олеся Лось Встреча владельцев мини-пигов

Может показаться удивительным, но весьма увесистая и достаточно крупная особь от 20 до 40 или даже 50 килограммов тоже может быть отнесена к декоративным хрюшкам, но является уже не микро-, а мини-пигом. Размеры и вес свинки зависит не только от генетики, но и от калорийности, а также объема потребляемой пищи. А уж что-что, но поесть поросята любят. При этом едят они практически все что угодно, в том числе то, что для них далеко не полезно. К сожалению, случается, что именно всеядность пятачкастых приводит их к преждевременному трагическому концу. Между тем при правильном уходе поросята живут около 15 лет.

Олеся Лось Встреча владельцев мини-пигов

Олеся Лось Встреча владельцев мини-пигов

Еда — основной элемент социализации поросёнка в семье, поэтому режим кормления и сбалансированная диета — это основа ухода. Особенности свинской диеты — отдельная тема для большого рассказа. Не просто же так фанат и заводчица мини-хрюшек Ксения Ремизова утверждает: «Мини-пиги — это животные для думающих людей, а не для рефлексирующих. Поэтому прежде, чем что-то дать съесть своему свинолюбимому, надо хорошо подумать».

Олеся Лось Встреча владельцев мини-пигов

В этом звуке сплошные хрюки

Говорят, люди, заводящие дома поросят, по определению не могут быть агрессивным. В самом деле: вы только посмотрите на их глаза, на их улыбки, они носятся со своими пятачкастыми питомцами, как с детьми. Отвечают ли им хрюшки взаимностью? Как правило, да. Однако среди пятачкастых созданий хоть и редко, но попадаются весьма агрессивные особи, требующие перевоспитания в умелых руках опытного заводчика. Поросят несложно не только приучить к туалету, но и обучить другим полезным бытовым навыкам, например ходить по лестнице, купаться, вытирать пятак после еды и прочее.

Олеся Лось Встреча владельцев мини-пигов

Олеся Лось На встрече были свои звёзды

Мини-хрюшки — создания отнюдь не тихие. Они обожают повизжать и похрюкать, причём делают это по поводу и без повода, исключительно громко и со вкусом. Дополнительным поводом для беспокойства поросёнка может стать отсутствие в его распоряжении удобного домика с температурой внутри около 40 градусов, а это дополнительные заботы, поскольку без искусственного подогрева явно не обойтись. Инфракрасные лампы и прочие приспособления в помощь.

Олеся Лось Мини-пиги вызывают самые нежные чувства у своих владельцев

Между тем наиболее шумным становится первый месяц пребывания хрюшки на новом месте. Постепенно она привыкает к среде обитания, к своему хозяину и кругу общения, привыкает к рукам двуногого друга и начинает с удовольствием в них тыкаться, демонстрируя тем самым приязнь и расположение. Впрочем, полностью от визгов и хрюканья избавиться не удастся. А с другой стороны, не ради ли этих волшебных звуков многие обзаводятся столь необычным компаньоном?!

Олеся Лось Встреча владельцев мини-пигов

Олеся Лось Встреча владельцев мини-пигов

На других посмотреть и себя показать

Фактическим родоначальником российского мини-свиноводства стала певица Илона Броневицкая, создав неожиданно для самой себя модный, но при этом весьма забавный тренд. На сегодняшний день уже в одной только Москве десятки, если не сотни свиноводов. И было бы удивительно, если бы хозяева мини-пигов или, как их ещё называют, свинородители, не организовали бы клуб по интересам. И вот уже несколько лет подряд раз в сезон московская свинотусовка — хозяева, а вместе с ними и их питомцы, встречаются: на других посмотреть и себя показать.

Первые по-настоящему тёплые выходные на многих подействовали расслабляюще. И всё же на весеннюю встречу владельцев мини-пигов 2018 года свинки пришли. Как-будто из ниоткуда в небольшое помещение они стекались в сопровождении хозяев. На встречу почти в полном составе прибыла труппа театра мини-пигов «Мулен-Хрюш» под руководством Ксении Ремизовой. Всего же пообщаться прибыло без малого два десятка поросят.

Олеся Лось Автор проекта «Мулен-Хрюш» Ксения Ремизова

Олеся Лось Встреча владельцев мини-пигов

Олеся Лось Встреча владельцев мини-пигов

Основная тема встречи — приближающееся лето. Вроде, лето — это замечательно: хорошо, тепло, но вместе с тем это множество проблем, к которым надо подготовиться. Надо ли делать мини-пигам какие-либо прививки? Полезно ли для поросят солнце и где взять шлейку и поводок для прогулок?

На встрече присутствовал ветеринарный врач, который прямо на месте подрезал копытца, чистил поросятам ушки, делал уколы витаминов, чипировал и даже оформлял ветеринарный паспорт.

Олеся Лось На встрече присутствовал ветеринарный врач

Олеся Лось Ветеринарный врач выписывает паспорт для мини-пига

На первый взгляд, у милых хрюшек нет врагов, но летом буквально на каждом шагу их подстерегают опасности: клещи, собаки, мусор, грызуны, а еще солнце, на котором поросёнок легко может обгореть.

Лето — пора прогулок, которые таят в себе столько интересного и одновременно опасного. Повсюду интересно залезть, потыкаться пятачком, не только оценить на взгляд, но и попробовать на нюх и на зуб. Но в то же самое время можно поранить ножку, можно поцарапать бочок или спинку, а можно съесть что-нибудь не то, ведь куда ни сунься, повсюду соблазнительно валяется что-то вкусное, которое порой так хочется схомячить втайне от родителя. А любой подобранный с земли предмет — это потенциальная зараза.

Прогулки — это всегда общение с другими живыми существами. И совсем не обязательно с себе подобными. Кошки, собаки, птицы, всевозможные грызуны — это только в городе, а что уж говорить про сельскую местность! Никто не знает, с кем поросёнку доведётся пообщаться на улице. Встреча в нашей средней полосе с обезумевшим от одиночества бегемотом или жирафом-переростком, конечно, вряд ли возможна, а вот столкновение с кошкой, собакой или даже крысой — событие практически рядовое. Всё бы ладно, но незнакомые животные могут быть бешеными. Теоретически хрюшку может укусить, например, даже бешеная мышь или крыса. А бешенство — это единственное неизлечимое заболевание. И что же делать? — спросите вы. Всё банально: либо оберегать своего питомца от нежелательных контактов, либо делать прививку. Третьего не дано. Казалось бы, вот он — рецепт! Но для хрюшек прививки — штука сама по себе чрезвычайно болезненная и крайне и тяжело переносящаяся. Поэтому тут уж каждый свинородитель делает свой индивидуальный выбор.

Олеся Лось Встреча владельцев мини-пигов

Олеся Лось Встреча владельцев мини-пигов

Абсолютно фанатская история

Пока хозяева хрюшек увлеченно общались друг с другом, обсуждая свои свинородительские проблемы, некоторые из подопечных слонялись из угла в угол, другие жались к хозяевам, третьи пытались знакомиться с себе подобными. И уж точно все без исключения стали объектами многочисленных фотосессий. Пройти мимо такой милоты было невозможно. Все посетители заведения от мала до велика — приехавшие на встречу специально или зашедшие в кафе случайно, хотели погрузиться в самое настоящее свинство, сфотографировавшись с хрюнделями. А вы смогли бы устоять перед таким?! Вот и поросята никому не отказывали, а, наоборот, усердно позировали.

Олеся Лось На встрече были свои звёзды

Олеся Лось Мини-пиги с удовольствием позируют

Как оказалось, состоявшаяся «Весенняя встреча владельцев мини-пигов — 2018» — мероприятие отнюдь не уникальное. Свинородители, объединенные великой любовью к пятачкам, копытцам и хвостикам, проводят фестивали хрюшек в конце июля, новогодние вечеринки и многое другое. Кроме того, их питомцы выступают в качестве артистов на различных мероприятиях, спектаклях и телешоу, снимаются в кино и рекламе.

Думаю, вы уже поняли, что это абсолютно фанатская история. Хотите всё это чудо увидеть своими глазами, прижать к сердцу понравившийся пятак, а может, даже обзавестись неунывающим хрюкающим другом? Тогда следите за мероприятиями сообщества фанатов мини-пигов и театра «Мулен-Хрюш» на страничках в соцсетях. Вот уж там-то свинства точно навалом.