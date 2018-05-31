Великий Новгород, 31 мая, 2018, 17:34 — ИА Регнум. С 1 июня 2018 года в общественном транспорте Великого Новгорода начнёт работать электронная система оплаты: проезд в автобусах и троллейбусах города можно будет оплатить банковскими картами с функцией бесконтактной оплаты, смартфонами с технологиями Apple Pay, Android Pay или Samsung Pay, а также транспортной картой, которая получила название «Береста».

Пресс-центр правительства Новгородской области Транспортная карта «Береста» вводится в Великом Новгороде

При этом поездки в общественном транспорте Великого Новгорода по-прежнему можно будет оплатить наличными, все прежде действовавшие проездные билеты также сохранятся.

Помимо удобства для пассажиров, от новой системы оплаты ожидают улучшения качества транспортного обслуживания населения: она обеспечит объективный контроль над пассажиропотоком и поможет регулировать маршруты. Перевозчики смогут повысить финансовую дисциплину на предприятиях, сократить расходы на инкассацию, легче станет работать кондукторам, которые, по их словам, ежедневно носят 2−3 кг мелочи.

В пресс-центре правительства Новгородской области ИА REGNUM сообщили, что электронная система оплаты внедрена за счёт внебюджетных источников и не повлечет удорожания проезда: одна поездка в общественном транспорте Великого Новгороде по-прежнему будет стоить 22 рубля.

Транспортная карта «Береста» уже продаётся в Великом Новгороде и стоит 55 рублей. Её необходимо пополнить в банкоматах или с помощью мобильного приложения. Дополнительно разработано мобильное приложение «Транспортная карта», с помощью которого можно посмотреть историю поездок и остаток денежных средств на карте «Береста».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, название электронной транспортной карты в Великом Новгороде было выбрано по итогам конкурса: «Бересту» выбрало большинство проголосовавших онлайн, а также жюри. Название карты ассоциируется с берестяными грамотами — средневековыми письмами на коре берёзы, которые археологи впервые обнаружили именно в Новгороде и которых к сегодняшнему дню найдено более 1100.