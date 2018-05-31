Черкесск, 31 мая, 2018, 17:33 — ИА Регнум. Квота, выделенная Карачаево-Черкесии в 2018 году на совершение хаджа, составляет 360 мест. Однако выбрать ее полностью республика, как и в прошлые годы, скорее всего не сможет. В настоящее время подано всего 60 заявок на посещение святых мест в Саудовской Аравии. Об этом сообщил начальник отдела хаджа Духовного управления мусульман КЧР Джетул-хаджи Тамбиев.

Леон Бейли. Паломники едут в Мекку. 1861

Для того чтобы привлечь как можно больше людей к выполнению пятого столпа ислама — совершению хаджа, в духовном управлении мусульман республики организовали конкурс, победитель которого получит бесплатную путевку в хадж-тур, пишет РИА «Карачаево-Черкесия». Участвовать в розыгрыше может каждый желающий. В настоящее время число участников уже составляет 1000 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году для мусульман России выделена квота на совершение хаджа на 20 500 человек. Большая часть квоты досталась Северному Кавказу. В 2017 году Карачаево-Черкесии на поездку в Саудовскую Аравию выделили квоту на 360 человек, но ее не удалось выбрать всю из-за дороговизны поездки.

С 2014 года из-за роста курса доллара хадж совершают ежегодно не более 130 жителей республики, сообщил Джетула-Хаджи Тамбиев. В 2017 году в Мекку вылетели всего 114 паломников из республики.

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