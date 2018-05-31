Москва, 31 мая, 2018, 17:58 — ИА Регнум. Более трехсот ветеранов боевых действий, живущих в моногородах, получат лекарства, средства реабилитации и слуховые аппараты, им также оплатят путевки в санатории, госпитализацию. Реализацию второго этапа совместной программы корпоративной социальной ответственности, направленной на поддержку героев войн и боевых действий в моногородах АЭС и атомной отрасли, начинают государственный концерн «Росатом» и благотворительный фонд «Память поколений». Как сообщили в пресс-службе государственного концерна, на реализацию программы в 17 ЗАТО будет направлено более 22 миллионов рублей.

Благотворительный фонд «Память поколений» Благотворительный фонд «Память поколений»

Первым городом, где в этом году оказана помощь ветеранам, стал Саров. 62 ветерана боевых действий Нижегородской области получили помощь в слухопротезировании, необходимые лекарственные препараты и средства реабилитации. В начале июня восемь ветеранов будут направлены в санатории и на реабилитацию в медицинские учреждения.

С 1 по 3 июня 33 ветеранам города Удомли в Тверской области будут предоставлены средства реабилитации и слуховые аппараты на сумму 800 тысяч рублей. Также с июня по октябрь адресная помощь будет оказана ветеранам боевых действий городов Полярные Зори (Мурманская область, 990 000 рублей), Заречного (Пензенская область, 3 100 000 рублей), Курчатова (Курская область, 700 000 рублей), Екатеринбурга (530 000 рублей), Снежинска (Челябинская область, 400 000 рублей) и Владимира (1 170 000 рублей), а также Железногорска (Красноярский край, 1 800 000 рублей), Краснокаменска (Забайкальский край, 320 000 рублей), Глазова (Республика Удмуртия) и Северска (Томская область, 1 000 000 рублей).

Также «Память поколений» и «Росатом» выделят 4 400 000 рублей на покупку средств реабилитации, лекарств и слуховых аппаратов, а также на санаторно-курортное и стационарное лечение участников войн и боевых действий в Москве (1 400 000 рублей), Подольске (820 000 рублей), Ногинске (300 000 рублей) и Электростали (1 880 000 рублей).

«Совместная работа с ГК «Росатом» в 2017 году показала, что опыт фонда в благотворительной деятельности оказался очень полезен для госкорпорации, уделяющей огромное внимание программам КСО во всех 37 регионах своего присутствия, — заявила исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Катерина Круглова. — Реализация первого этапа программы подтвердила необходимость второго: мы получили огромное количество заявок от ветеранов из моногородов АЭС и атомной отрасли, которым необходима помощь, поэтому решили в 2018 году войти в софинансирование совместной программы фонда и «Росатома». Благодарность героям измеряется не словами, а делами, поэтому мы намерены помочь как можно большему количеству ветеранов в рамках этой программы».