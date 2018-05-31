Владикавказ, 31 мая, 2018, 17:15 — ИА Регнум. На выпускных вечерах в Северной Осетии запрещены алкоголь и фейерверки. Запреты установлены в целях обеспечения безопасности выпускников и их родителей. Контроль над проведением торжеств поручил взять на себя главам администраций муниципалитетов руководитель республики Вячеслав Битаров. Об этом он заявил 30 мая на совещании по обеспечению правопорядка в регионе.

Kremlin.ru Вячеслав Битаров

По его словам, представители местных органов власти должны не только знать, где и как будут организованы выпускные вечера, но и лично присутствовать на них.

«Прошу принять все меры, для того чтобы на выпускных вечерах 16−17-летние дети не употребляли спиртные напитки. Это категорически должно быть исключено, потому что могут быть проблемы!» — приводит слова Битарова его пресс-служба.

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Напомним, в 2017 году глава соседней республики Рамзан Кадыров в ответ на жалобы родителей выпускников на большие денежные сборы для выпускного вечера, принял решение о запрете торжеств в стенах школ. Он пояснил, что родители и выпускники смогут организовать праздник по своему усмотрению в различных кафе и ресторанах республики.

Стоит отметить, что об употреблении спиртных напитков на выпускных вечерах в Чечне и речи быть не могло, тем более о запрете на алкоголь.