Екатеринбург, 31 мая, 2018, 17:26 — ИА Регнум. Главное управление министерства юстиции России по Свердловской области зарегистрировало связанные с выборами мэра изменения в Устав Екатеринбурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Администрация города. Екатеринбург.

Через две недели изменения вступят в силу и депутаты смогут назначить проведения конкурса для претендентов на пост градоначальника. В оставшееся перед отпуском время городская дума шестого созыва проведёт заседания 5 и 19 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Законодательное собрание Свердловской области утвердило новый закон о выборах мэра Екатеринбурга. Согласно документу, в городе отменяется двуглавая система управления и выбирается «сильный» мэр по «советской» системе. То есть будет назначена конкурсная комиссия, которая рассмотрит заявки претендентов, а прошедшие сито кандидатуры представят на голосование в городскую думу.

Данный закон вызвал неоднозначную реакцию среди жителей города и депутатов представительного органа Екатеринбурга, которые должны были внести изменения в Устав города. На одном из последних заседаний произошёл скандал и глава Екатеринбурга Евгений Ройзман досрочно сложил с себя полномочия. На внеочередном заседании под председательством Виктора Тестова депутаты городской думы приняли отставку Ройзмана и проголосовали за изменения в Устав.

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