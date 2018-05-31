Ханты-Мансийск, 31 мая, 2018, 17:36 — ИА Регнум. Всероссийская ассоциация волонтеров поможет Югре в проведении образовательных семинаров по добровольческим инициативам для активных граждан и чиновников. Соответствующее соглашение подписано в рамках форума «Сообщество» между правительством Ханты-Мансийского автономного округа, ассоциацией и фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admhmao.ru На форуме «Сообщество» в Ханты-Мансийске

Подписи под документом поставили губернатор Югры Наталья Комарова, сопредседатель совета ассоциации волонтерских центров Артём Метелёв и генеральный директор фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Жанна Котова, сообщает Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Соглашением поставлены, по словам Артёма Метелёва, понятные задачи.

«Это развитие инфраструктуры поддержки добровольчества для человека любого возраста: от школьных волонтерских отрядов до центров для пожилых, которые мы будем создавать в Югре. И региональный ресурсный центр на базе фонда гражданских инициатив. Это позволит качественнее и гораздо эффективнее работать с волонтерами, вовлекать население всех возрастов. В том числе, мы здесь откроем единое окно решения проблем волонтеров, когда они, заходя на единую информационную систему «Добровольцы России», а развитие этого портала — еще одна задача соглашения, смогут в случае наличия какой-то проблемы получить поддержку», — пояснил Артём Метелев.

Эксперты форума «Сообщество» отметили яркие добровольческие проекты Югры, такие как дайвинг для людей с ограниченными возможностями передвижения, профориентация людей в местах лишения свободы «Путь к профессии», международная гуманитарная помощь «Тепло Севера» и многие другие. Признали также весомую грантовую поддержку волонтёрства в автономном округе, отлаженную методологическую работу.

«Внимательно слежу, как развивается в Югре некоммерческий сектор и социальное предпринимательство. Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область, безусловно, лидирующие в данном направлении территории. Здесь накоплен очень большой, впечатляющий опыт социального бизнеса, который развивается без помощи бюджетных вливаний. Это и спортивные, и образовательные, и досуговые организации. Причём социальное предпринимательство в Ханты-Мансийском автономном округе не только ширится, но и принимает новые формы. Впервые столкнулась с уберизацией социальных услуг. Это что-то совсем новое, интересно, как это направление будет развиваться», — отметила председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова.

Среди гражданских инициатив, которые необходимо тиражировать, был назван проект «Путь к профессии», который направлен на профориентацию, получение профессионального образования и трудоустройство молодых людей, находящихся в местах лишения свободы и освобождающихся из мест принудительного содержания. В рамках этого проекта проводятся конкурсы профессионального мастерства среди отбывающих наказание в колониях с привлечением широкого круга работодателей, ярмарки рабочих мест для людей, готовящихся к освобождению, тренинги.

«Проекту три года, — рассказывает его вдохновитель Ирина Максимова, которая также является председателем Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа. — Около 400 человек мы охватили только конкурсами профмастерства. Победители получают сертификаты, с которыми уже легче трудоустроиться по выходу из мест лишения свободы. На форуме выступил участник нашего проекта, который после выхода на свободу трудоустроился на российско-итальянское предприятие, пошёл дальше учиться и повысил квалификацию. В ИК-15 мы запустили школу предпринимательства, по окончании которой ученики защищают бизнес-проекты. Из выпускников пять человек уже имеют своё дело, другие встроились в малый бизнес. В том, что в автономном округе рецидивная преступность остановилась и пошла плавно вниз, есть и толика нашей работы, мы считаем».

Что касается практической пользы форума «Сообщество» для Югры, то Ирина Максимова видит её в совместных планах с Общественной палатой Российской Федерации, в соглашении о плотной дальнейшей работе.

«Форум провели, а что дальше? Далее должны быть дела, как последствие. Для наших добровольцев этот форум стал возможностью получить ряд ранее неизвестных компетенций, обменяться опытом, договориться о взаимодействии. После форума «Сообщество» должен быть шаг вперёд, очередной виток развития добровольческого движения в автономном округе», — считает председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова.

Как отметил лидер волонтёрского движения «Тепло Севера» Эдуард Логинов, для него форум «Сообщество» стал двумя днями плодотворной работы.

«В ходе общения на наших глазах произошла интеграция ряда проектов, взаимодополнение, расширение проектных рамок. Каждый из нас после двух дней работы форума остался с мыслями, что мы ещё многое не сделали, а что-то делаем окольными путями, можно проще, и мы можем гораздо больше», — поделился своими впечатлениями Эдуард Логинов.

Напомним, в Югре 30 и 31 мая состоялся форум Общественной палаты России «Сообщество». Здесь поделились лучшими практиками добровольчества более тысячи участников и 80 экспертов. По итогам форума будут подготовлены предложения для ежегодного доклада Общественной палаты России о состоянии гражданского общества.