Ульяновск, 31 мая, 2018, 17:00 — ИА Регнум. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов считает бедность и уровень жизни «самой острой проблемой в движении к социально успешному обществу». За последние пять лет в области число бедных выросло на 30 тыс. человек, и «вы вернулись к показателям 2010−2011 годов». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом губернатор заявил на заседании регионального парламента, отчитываясь о проделанной работе.

Леонид Соломаткин. Нужда скачет, нужда плачет, нужда песенки поет. 1870

Говоря об уровне и качестве жизни, Сергей Морозов открыто признал, что «самой острой проблемой в движении к социально успешному обществу для нас остаются бедность и уровень жизни».

«К сожалению, статистика третий год подряд фиксирует падение реальных доходов населения области и рост доли населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума. По итогам 2017 года с ней сталкиваются 15,1%, или почти 190 тыс. человек. Каждый седьмой житель региона находится за порогом бедности.

За 2012−2017 годы количество бедных выросло более чем на 30 тысяч человек. Мы вернулись к показателям 2010−2011 годов. Это, конечно, не 2001−2004 годы, когда за чертой бедности находилось 630 тыс. жителей региона (45% от всего населения), но все равно это — непозволительно много. О том, что это проблема номер один, свидетельствуют и опросы. Рост уровня бедности — это общефедеральный тренд, и сломать его исключительно на уровне и силами отдельно взятого региона очень трудно», — сказал губернатор.

Глава региона также признался, что его «удручает, что ниже величины прожиточного минимума находятся сегодня 12% работающего населения (так называемые «работающие бедные»). Есть сферы, где доля таких работников особенно заметна. Сельское и лесное хозяйство — свыше 22% от общего количества занятых в данной сфере, строительство и торговля — более 13%, транспортировка и хранение — 19%, деятельность гостиниц и предприятий общепита — 29%, операции с недвижимым имуществом — 24%.

«Вас ничего не удивляет в этих цифрах? Эти данные лишний раз подтверждают выводы о высокой доле «теневого» сектора экономики в вышеуказанных сферах деятельности, да и в области в целом. Национальная цель, которая сформулирована в президентском указе, — снижение уровня бедности в два раза. Для нашей области это означает выход на показатель в 90 тысяч человек, или около 8% от всего населения», — сообщил Сергей Морозов.

Глава региона заявил о намерении «комплексно решать эту задачу, исходя из особенностей тех социальных групп, для которых бедность является наиболее острой проблемой». По его словам, «задача сводится» к обновлению рынка труда, повышению реальных доходов в целом и их более равномерному распределению между социальными группами.