Между Евросоюзом и США продолжается торговая война: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 31 мая, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Ради истины: Москва готова содействовать расследованию по МН17;
- Конфликт на Украине: что обсудил Совет Россия — НАТО;
- ЕС готов к ответу: торговая война с США продолжается;
- Признаны виновными: Литва и Румыния осуждены за сотрудничество с ЦРУ;
- В центре внимания — региональная проблематика: о планах Путина.
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