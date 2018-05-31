Ленинградская область, 31 мая, 2018, 16:50 — ИА Регнум. В День защиты детей, отмечаемый 1 июня, в Ленинградской области запретили розничную продажу алкогольной продукции.

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«Запрет на розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции вводится в рамках исполнения областного закона», — уточнили в четверг, 31 мая, в пресс-службе областного правительства.

Согласно этому нормативному акту, ограничения на реализацию спиртных напитков на территории Ленобласти также действуют в День молодежи (27 июня) и в День знаний (1 сентября).

Контроль за исполнением запретительной меры осуществляют надзорные, правоохранительные органы и общественные организации.

Как подчеркивают областные власти, цели законодательной нормы — пропаганда здорового образа жизни, особенно среди молодежи и семей с детьми.

Данный закон был принят по инициативе областной прокуратуры, обеспокоенной значительным количеством преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения.