Тамбов, 31 мая, 2018, 16:42 — ИА Регнум. В Тамбове возбуждены уголовные дела в отношении студентов одного из вузов, которые давали взятки преподавателю за оценки на экзаменах. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области. Вознаграждение составляло 3,5 тыс. рублей с человека.

Антонио Манчини. Бедный ученик

«По версии следствия, несколько студентов в мае прошлого года передали преподавателю одной из учебных дисциплин взятку в виде денежных средств (по 3500 рублей каждый) через посредника посредством перевода с использованием платежной системы «КИВИ» за успешную сдачу экзаменов, зачетов и контрольных работ», — говорится в сообщении пресс-службы.

В отношении молодых людей возбуждены дела о дачи взятки. Максимальное наказание — год лишения свободы.

Напомним, что ранее тамбовские следователи передали в суд дело о получении взяток преподавателем одного из вузов. Следователи считают, что он собрал со студентов в общей сложности 150 тыс. рублей.