Ярославль, 31 мая, 2018, 16:32 — ИА Регнум. 7 июня Ярославский областной суд рассмотрит ходатайство адвокатов Павла Дыбина об освобождении депутата. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила сторона защиты. Напомним, Кировский районный суд Ярославля определил для обвиняемого в коммерческом подкупе депутата областной думы Павла Дыбина меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 июля 2018 года. Его адвокаты оспорили это решение, надеясь, что их подопечный сможет выйти на свободу и получить либо домашний арест, либо подписку о невыезде.

Областная дума Павел Дыбин

Ярославский областной суд назначил рассмотрение ходатайства адвокатов Павла Дыбина на 7 июня.

«Рассмотрение апелляционных жалоб об избрании меры пресечения происходит в ускоренном порядке и, в идеале, я рассчитывал, что это произойдет на этой неделе. Так что такое решение областного суда — это обычная наша медлительность», — сказал корреспонденту ИА REGNUM адвокат Александр Толянин.

Сторона защиты намерена пригласить тех, кто мог бы поручиться за Павла Дыбина. В районном суде уже выступали бывшие коллеги Павла Дыбина по работе, по муниципалитету, предоставлялись характеристики из детских домов, которым помогал депутат, от организаторов разных спортивных мероприятий, спонсируемых Дыбиным, благодарственные грамоты от Ярославской епархии.

«Он прекрасно держится. Настоящий мужик. Ни малейшего падения духом. Даже в чем-то определённый плюс в его содержании под стражей — он вынужденно выпал из того сумасшедшего жизненного ритма, в котором он существовал. При таком ритме люди инфаркты получают, а тут он лишен средств связи, лишен общения с избирателями, коллегами, друзьями. Но ни малейшей потери силы духа не наблюдается. Насколько я понимаю, он там ведет достойный спортивный образ жизни. Там же есть возможность отжиматься от пола, делать гимнастику. Всем этим он занимается», — сказал корреспонденту ИА REGNUM адвокат Александр Толянин.

Сторона защиты считает, что поручителями Павла Дыбина на суде 7 июня могут выступать его коллеги-депутаты по областной думе.