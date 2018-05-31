Москва, 31 мая, 2018, 16:30 — ИА Регнум. В России сегодня, 31 мая, заработал новый мобильный оператор связи — Easy4. Запуск оператора состоялся на пресс-конференции в рамках конференции Startup Village.

niekverlaan Мобильный телефон в руках

Easy4 работает по модели виртуального оператора связи. Основной программно-аппаратный комплекс оператора для оказания услуг связи расположен в технопарке инновационного центра «Сколково». Этот комплекс позволяет использовать аппаратные мощности других операторов связи.

По словам генерального директора компании «Интерсат» Сергея Малышкина, общий объем инвестиций в проект составит 900 млн рублей. Треть этой суммы уже была профинансирована. Кто именно стал инвестором в Easy4 и партнером оператора — не сообщается.

Особенностью нового оператора является то, что его SIM-карта подключается к нескольким сетям связи. На данном этапе Easy4 работает на сетях нескольких российских операторов связи, а также зарубежных. Новый оператор будет интересен для туристов и людей, которые часто совершают деловые поездки за рубеж. По предложенным тарифам стоимость исходящих междугородных и международных звонков составит два рубля за минуту. Стоимость интернет-трафика в путешествиях — десять копеек за 1 Мб.