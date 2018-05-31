Екатеринбург, 31 мая, 2018, 16:24 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в рамках подготовки к проведению игр чемпионата мира по футболу до 10 июня будут продублированы на английском языке все сообщения в общественном транспорте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Russia 2018. Екатеринбург

«В метрополитене аудиоролики уже запущены, в троллейбусах и трамваях звуковые дорожки звучат в тестовом режиме, а на следующей неделе соответствующие объявления появятся и в муниципальных автобусах», — уточнили в администрации Екатеринбурга.

В рамках подготовки к проведению игр ЧМ-2018 по футболу в Екатеринбурге на автодорогах гостевых маршрутов FIFA дорожные указатели, остановки и названия улиц указаны на русском и английском языках. Также для обслуживания матчей привлечено порядка трёх тысяч волонтёров, владеющих иностранными языками.

Отметим, что в Екатеринбурге уже сообщается о прибывших в город иностранных гостях. Речь идёт о футбольных болельщиках из Перу, которые в данный момент направляются в Москву, но 21 июня, когда их команда будет играть в Екатеринбурге, они планируют вернуться на Урал.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках подготовки к проведению игр ЧМ-2018 по футболу в Екатеринбурге усилены меры безопасности. Так, центральные улицы города патрулируют многочисленные наряды патрульно-постовой службы. На автодорогах города увеличено количество нарядов инспекторов ГИБДД. Сотрудники МВД несут службу на вокзалах города и в метрополитене.

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Также в небе над городом введены ограничения на полёты воздушного транспорта, поднимающегося не выше восьми тысяч метров, а также на эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов.