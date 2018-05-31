Чебоксары, 30 ноября, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Чувашия взялась за системное решение проблем семьи и детства. Одно из направлений этой работы — развитие детского туризма, которое проводится в регионах после поручения президента России Владимира Путина. Республика впервые в 2022 году отправила лучших школьников в бесплатные образовательно-познавательные туры по Чувашии, что вызвало большой интерес и зашкаливающий спрос. Эта работа продолжится и получит новый импульс в 2023 году, который решением главы республики Олега Николаева объявлен в Чувашии Годом счастливого детства. О развитии и проблемах детского туризма, а также решении кадрового дефицита на рынке туристических услуг говорили на стратегических сессиях «Чувашия глазами детей» и «Кадры для туризма», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

gcheb. cap.ru Детский туризм: в Чувашии рассказали, как выполняют поручение Путина

Сессия, посвящённая детскому туризму, состоялась в рамках первого межрегионального форума «Чувашия туристическая». С приветственным словом к участникам дискуссии обратилась депутат Госдумы, руководитель рабочей группы по развитию детского, молодёжного туризма Алла Салаева. Она подчеркнула, что в настоящее время «на первый план выходит формирование внутреннего мира ребёнка», а также «узнаваемость и привлекательность» Чувашии для детей.

О возможностях детского образовательного туризма рассказал глава минобразования Чувашии Дмитрий Захаров. По его словам, в республике создано свыше 100 туристических объектов образовательного характера, формат которых вышел за пределы республики и представляет общероссийский интерес.

Прежде всего речь идёт об экскурсионно-образовательных программах, разработанных с учётом возрастной специфики аудитории и комбинирования познавательной активности. Экскурсии включают различные форматы: от пешеходной прогулки по историческим местам до театрализованного представления, от уроков на химическом предприятии или заводе по переработке мусора до участия в интерактивных мероприятиях — к примеру, в игре-квесте в «Музее гидростроителей» или в журналистском расследовании.

«Экскурсионно-образовательные маршруты имеют начальной точкой разные уголки нашей республики. Они не привязаны только к столице Чувашии, а могут в зависимости от «точки въезда» начинаться с Козловки, Ядрина или Алатыря», — пояснил министр образования Дмитрий Захаров.

В продолжение темы член экспертного совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, генеральный директор Ассоциации по внутреннему и въездному туризму «Мостурпул» Татьяна Козловская напомнила, что именно в Чувашии зарождался проект «Живые уроки». По словам эксперта, которая является руководителем проекта, «получилась связка» минэкономразвития Чувашии и туроператорами республики.

gcheb. cap.ru Детский туризм: в Чувашии рассказали, как выполняют поручение Путина

В формате видеоконференцсвязи к стратегической сессии присоединились советник департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Николай Коваленко, руководитель направления развития АНО «Россия — страна возможностей» Иван Шулюпин, а также заместитель руководителя Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей Леонид Проценко.

Федеральные и региональные эксперты обсудили вопросы развития детского туризма через изучение истории России и приобщения к национальным традициям, историко-культурным и природным ценностям государства. Были рассмотрены туристические проекты и познавательные маршруты, благодаря которым дети и молодёжь могут ознакомиться с интересными культурными объектами как в Чувашии, так и за её пределами.

В рамках форума «Чувашия туристическая» также состоялась стратегическая сессия «Кадры для туризма». Актуальность и остроту данной проблемы подтвердила вице-президент Российского союза туриндустрии, член экспертного совета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Ольга Санаева, предложив создать центр подготовки кадров для индустрии туризма.

gcheb. cap.ru Детский туризм: в Чувашии рассказали, как выполняют поручение Путина

«То, что касается кадров, для нас, как для работодателей — это острый момент. Действительно не хватает кадров среди руководителей, которые формируют турпродукт и умеют его продвигать, и Чувашия задала правильный посыл в рамках данной сессии», — отметила она.

Депутат Госдумы Алла Салаева подняла вопросы готовности регионов принимать туристов, подготовки кадров для данной работы, в том числе через трансформацию системы образования.

«Хочется получить ответ на вопрос, какие мы должны принять решения сегодня на уровне региона с тем, чтобы в перспективе, обеспеченность отрасли туризма была бы удовлетворена. К вопросам кадров нужно подходить сообща. Потребность точно есть, наша задача сделать данную профессию популярной, конкурентоспособной», — сказал вице-премьер — глава минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.

Модератор сессии министр культуры Чувашии Светлана Каликова рассказала о возрастающей роли внутреннего и выездного туризма в регионе, а также о проблемах нехватки профессиональных кадров в сфере туризма.

«Одной из важных площадок, осуществляющей подготовку кадров в сфере туризма, может стать Чувашский государственный институт культуры и искусств. В целях создания на базе института полноценного центра подготовки кадров для сферы туризма республики необходимо открытие кафедры туризма», — отметила Светлана Каликова.

Министр культуры уверена, что реализация новых образовательных программ на базе института культуры позволит повысить качество подготовки кадров для сферы туризма и внедрить обучение по смежным профессиям, «востребованным в условиях динамичных изменений отрасли туризма и высокой конкуренции».

В рамках сессии выступили заместитель завкафедрой рекреационной географии и туризма географического факультета МГУ Кирилл Кружалин, проректор Российского государственного университета туризма и сервиса Евгений Родионов, исполняющий обязанности завкафедрой туризма гостиничного дела Российской международной академии туризма Роман Арсений, директор центра дополнительного профессионального образования Сочинского государственного университета Лев Кожевников, доцент Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Роман Гареев.

Участники сессии обсудили вопросы потребности в кадрах в сфере туризма, процесс взаимодействия с профильными организациями, вовлечения молодёжи в туристическую отрасль, реализацию программ дополнительного образования по туристским специальностям.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые в Чебоксарах проходит недельный межрегиональный форум «Чувашия туристическая», который завершится 2 декабря пленарным заседанием с участием федеральных и региональных экспертов, представителей органов власти всех уровней, делегатов из регионов Поволжья. На нём подведут итоги девяти тематических сессий.