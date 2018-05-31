Ташкент, 31 мая, 2018, 16:20 — ИА Регнум. В Узбекистане перспективные управленческие кадры будут отбираться на основе конкурсной системы, сообщает 31 мая «Газета.uz» со ссылкой на проставление главы государства Шавката Мирзиёева.

Василий Верещагин. Двери Тимура (Тамерлана). 1872

Документ также предусматривает организацию непрерывного роста профессиональных навыков государственных служащих. Раз в три года будет проводиться республиканский конкурс «Тараккиёт» («Развитие»), который должен выявить перспективные кадры.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая в Узбекистане был опубликован законопроект «О государственной службе», который направлен на регулирование отношений в сфере госслужбы. Президент Узбекистана не раз публично критиковал чиновников за волокиту, отсутствие мотивации и плохую работу.