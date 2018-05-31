Ивано-Франковск, Украина, 31 мая, 2018, 16:05 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко подпишет указ «О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействии созданию единого культурного пространства страны». Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил сам глава государства во время своего выступления в Ямницком лицее Ивано-Франковской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Сегодня (31 мая) здесь происходит историческое событие, — заявил Порошенко. — Я подписываю указ о неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка».

Указ разработан с целью обеспечения «всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни», «сохранения целостности культуры», а также «создания единого культурного пространства страны».

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Напомним, 28 февраля 2018 г. пресс-служба Конституционного суда Украины (КСУ) сообщила, что закон об основах государственной языковой политики, согласно которому русский язык должен был получить статус регионального, признан не соответствующим украинской конституции.

Принятый Верховной радой в июле 2012 года закон предусматривал свободное использование региональных языков на территориях, где по крайней мере 10% населения считают своим родным русский и другие языки нацменьшинств.

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