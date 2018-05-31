Красноярск, 31 мая, 2018, 16:04 — ИА Регнум. В Красноярском крае сегодня, 31 мая, состоялась торжественная церемония в честь Виктора Томенко, который возглавлял региональное правительство, а 30 мая был назначен врио губернатора другого сибирского региона — Алтайского края.

В. Корецкий, sobranie.info Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко

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Как сообщили ИА REGNUM в красноярском Заксобрании, врио губернатора Александр Усс вручил Виктору Томенко высшую награду Красноярского края — знак отличия «За трудовые заслуги». Томенко стал самым молодым красноярцем, удостоенным этой награды.

По словам Усса, он провожает Томенко в Алтайский край «со смешанными чувствами».

«Виктор Петрович (Томенко) — ключевая фигура в управленческом механизме Красноярского края. Он профессионал высокого уровня, отличается интеллектом и знанием края, прошёл настоящий трудовой путь от гидрометаллурга до председателя правительства, — сказал Александр Усс. — Уверен, что Алтайский край станет нам ещё ближе, а его жители позитивно воспримут это достойное назначение».

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Также Усс сообщил, что исполнять обязанности председателя краевого правительства будет первый вице-премьер Юрий Лапшин.

Сам Виктор Томенко назвал свою встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшуюся 30 мая, судьбоносной.

«Я уезжаю, но частичка Красноярского края в моем сердце останется навсегда», — заявил Томенко.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 30 мая стало известно, что Александр Карлин, руководивший Алтайским краем более 12 лет, уходит в отставку.

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Врио губернатора Алтайского края был назначен Виктор Томенко, который до этого являлся исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Красноярского края — председателя правительства региона.