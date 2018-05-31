Днепропетровск, Украина, 31 мая, 2018, 16:02 — ИА Регнум. Во время последнего звонка в одной из школ Днепропетровска (с 2016 года переименован в Днепр) зажгли дымовые шашки, сообщает 31 мая УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беспорядки

Согласно сообщению, многие не ожидали такого поворота событий. В конце выступления на школьном звонке режиссер праздника зажег дымовые шашки, из-за чего на территории школы сразу возник едкий дым. Некоторые не выдержали дыма и покинули праздник.

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Напомним, дымовые шашки активно применяются украинскими радикалами во время протестных мероприятий: на митингах, шествиях и так далее. Также шашками националисты закидывали правоохранителей во время «Евромайдана» 2013−2014 годов.