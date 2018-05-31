Москва, 31 мая, 2018, 15:59 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста — это уже не вопрос для обсуждения, а необходимость. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом журналистам 31 мая заявил глава профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Старость

«Я готов высказать свое мнение — я считаю, что вопрос о том, повышать пенсионный возраст или не повышать, больше не стоит. После того, как мы опубликовали данные по военных пенсионеров и выяснилось, что у нас сравняется число работающих и пенсионеров не к 2024, а мы уже сейчас сравнялись, стало ясно, что повышение пенсионного возраста — это уже необходимость», — заявил Макаров.

Между тем, он отметил, что предстоит обсудить, как именно его повышать. Однако, по его словам, основная проблема пенсионной системы сегодня — это не пенсионный возраст граждан РФ.

«Пенсионная система сейчас свелась к обсуждению пенсионного возраста, надо его повышать или нет. Но ни один человек сегодня не может сказать, какая у него будет пенсия. Что поменяется, если он будет знать, когда он выйдет на пенсию?», — отметил Макаров.

Глава комитета Госдумы уверен, что одним решением по повышению пенсионного возраста обойтись нельзя и нужно решать вопрос об изменении всей пенсионной системы в целом.

«Одновременно с этим надо говорить о том, какая будет пенсионная система», — заявил Макаров, отметив, что при разработке новой пенсионной системы нужны учитывать, что она должна просуществовать и проработать не менее 50 лет.