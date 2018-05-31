Москва, 31 мая, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Доллар по отношению к рублю 31 мая показывал отрицательную динамику после роста в первые два дня недели. Американская валюта пошла в откат, а поводом стал рост котировок на рынке нефти, при этом рост объема валютных интервенций Минфина и ЦБ не оказал существенного влияния на изменение стоимости курса, поскольку был учтен рынком заранее, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Сергей Борисов.

ИА REGNUM Рубль

«Цена нашла уровень консолидации 62,75, после чего совершила откат до текущей цены 61,90. Движение может продолжиться в свободном падении до уровня 61,22, где возможна приостановка коррекции», — полагает эксперт.

31 мая ожидаются данные по международным резервам Центрального банка. До конца недели для рубля сильных сдавливающих его факторов нет, за исключением продолжения интервенций. Следует понимать, что ЦБ выгодней закупать иностранную валюту дешевле. Таким образом, укрепление до 61 вполне вероятно.

«Есть два фактора, которые могут помочь локально укрепить USD: это данные по запасам сырой нефти 31 мая вечером и ожидания позитивного отчета по рынку труда и безработице 1 июня.

Технические индикаторы свидетельствуют о дальнейшем падении курса USD/RUB, технический уровень коррекции находится на уровне 61,20. После чего вероятно возобновление интереса к доллару США», — считает Борисов.

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