Ярославль, 31 мая, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Судебные приставы Ярославской области выяснили, какие знаки зодиака не платят алименты чаще всего. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении службы судебных приставов по Ярославской области. На основании многолетних наблюдений и имеющихся статистических данных, приставы попытались максимально близко просчитать портрет нерадивых родителей.

Pixabay.com В основном отцы-алиментщики по знаку-зодиаку — это Львы, Раки и Рыбы

Ярославские приставы считают, что в основном отцы-алиментщики по знаку-зодиаку — это Львы, Раки и Рыбы. Их возраст колеблется от 38 до 42 лет. Чаще всего неплательщики рождаются в год Козла по восточному календарю.

Кроме этого такие мужчины, как считаю ярославские приставы, обладают невысоким интеллектом. Они могут быть обаятельными, производить благоприятное впечатление на окружающих. Имеют отличные отношения с противоположным полом, нередко характеризуются знакомыми как отличный и веселый друг. Чтобы составить портрет, приставам пришлось проанализировать данные 8110 мужчин-должников.

Самый молодой ярославский алиментщик имеет возраст 32-х лет, а вот самый пожилой мужчина среди должников в возрасте 76 лет.

Женщины-алиментщицы по знаку-зодиаку чаще всего Близнецы. Больше всего должниц родилось в год Кролика или Петуха. Типичный возраст алиментщиц — 35−37 лет. Приставы считаю, что типичная алиментщица очень общительна и с легкостью находит себе новых спутников жизни. Она не работает, так как надеется найти спутника жизни, который будет ее обеспечивать.

Чтобы составить портрет матери-алиментщицы, приставам пришлось изучить информацию по 1964 должницам. К сведению, самой молодой мамочке, забывшей о детях, всего 19 лет, а вот самой старшей 37.