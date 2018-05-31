Киев, 31 мая, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Благодаря «силе молитвы» президент Украины ПетрПорошенко и его команда смогли провести реформы на Украине. Об этом Порошенко заявил в ходе VII национального молитвенного завтрака, сообщает 31 мая УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

По словам президента Украины, «сила молитвы» важна для проведения реформ в стране. Порошенко также отметил, что молитва «помогла» Украине добиться безвизового режима с Евросоюзом.

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Напомним, в 2014 году к власти на Украине путем госпереворота пришли русофобы и националисты. Новая власть стала действовать крайне непоследовательно, отказываясь от любых отношений с Россией, убивая собственных граждан в Донбассе и давая полную свободу действий украинским неонацистам.