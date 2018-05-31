Душанбе, 31 мая, 2018, 15:41 — ИА Регнум. Курс доллара в Таджикистане сегодня, 31 мая, перешагнул психологическую отметку в 9 сомони. Согласно курсу, установленному Национальным банком страны, один доллар равен 9,01 сомони. Днем ранее американская валюта стоила 8,99 сомони.

ИА REGNUM Доллар

Как отмечает ИА «Азия-Плюс», с начала 2018 года официальный курс доллара к таджикской валюте вырос почти на 2,2%. При этом на наличном рынке курс американской валюты за этот период повысился больше — на 3,5%. Так, сегодня в пунктах обмена валюты покупка доллара стоит 9,02 сомони, а продажа — 9,03 сомони.

Однако последние два месяца в Таджикистане наблюдается нехватка этой валюты, купить доллары можно лишь в некоторых банках и в ограниченном количестве. Большинство же банков не проводят операций с долларом, объясняя это его отсутствием.

В Нацбанке страны утверждают, что ситуация на валютном рынке временная, носит сезонных характер и связана с миграционными потоками:

«Спрос и предложение иностранной валюты носит сезонный характер: спрос на нее в начале года всегда увеличивается, а предложение — снижается. Снижение курса национальной валюты и повышение курса иностранной валюты, в особенности курса доллара США, в основном происходит под влиянием миграционных потоков».